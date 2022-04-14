Golden Ape (GAPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Golden Ape (GAPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Golden Ape (GAPE) Informasjon GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto! Offisiell nettside: https://golden-ape.com/ Kjøp GAPE nå!

Golden Ape (GAPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Golden Ape (GAPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.45K $ 13.45K $ 13.45K Total forsyning: $ 933.60M $ 933.60M $ 933.60M Sirkulerende forsyning: $ 933.60M $ 933.60M $ 933.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.45K $ 13.45K $ 13.45K All-time high: $ 0.00149718 $ 0.00149718 $ 0.00149718 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Golden Ape (GAPE) pris

Golden Ape (GAPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Golden Ape (GAPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAPEs tokenomics, kan du utforske GAPE tokenets livepris!

