Golden Ape (GAPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00149718$ 0.00149718 $ 0.00149718 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -12.69% Prisendring (7D) -12.69%

Golden Ape (GAPE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GAPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAPE er $ 0.00149718, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAPE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -12.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Golden Ape (GAPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.42K$ 14.42K $ 14.42K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.42K$ 14.42K $ 14.42K Opplagsforsyning 933.60M 933.60M 933.60M Total forsyning 933,603,126.574612 933,603,126.574612 933,603,126.574612

Nåværende markedsverdi på Golden Ape er $ 14.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAPE er 933.60M, med en total tilgang på 933603126.574612. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.42K.