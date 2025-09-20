Dagens Golden Ape livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GAPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GAPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Golden Ape livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GAPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GAPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Golden Ape Logo

Golden Ape Pris (GAPE)

Ikke oppført

1 GAPE til USD livepris:

--
----
0.00%1D
USD
Golden Ape (GAPE) Live prisdiagram
Golden Ape (GAPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00149718
$ 0.00149718$ 0.00149718

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-12.69%

-12.69%

Golden Ape (GAPE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GAPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GAPE er $ 0.00149718, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GAPE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -12.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Golden Ape (GAPE) Markedsinformasjon

$ 14.42K
$ 14.42K$ 14.42K

--
----

$ 14.42K
$ 14.42K$ 14.42K

933.60M
933.60M 933.60M

933,603,126.574612
933,603,126.574612 933,603,126.574612

Nåværende markedsverdi på Golden Ape er $ 14.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GAPE er 933.60M, med en total tilgang på 933603126.574612. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 14.42K.

Golden Ape (GAPE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Golden Ape til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Golden Ape til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Golden Ape til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Golden Ape til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+27.98%
60 dager$ 0+2.73%
90 dager$ 0--

Hva er Golden Ape (GAPE)

GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto!

Golden Ape (GAPE) Ressurs

Folk spør også: Andre spørsmål om Golden Ape (GAPE)

Hvor mye er Golden Ape (GAPE) verdt i dag?
Live GAPE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GAPE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GAPE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Golden Ape?
Markedsverdien for GAPE er $ 14.42K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GAPE?
Den sirkulerende forsyningen av GAPE er 933.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGAPE ?
GAPE oppnådde en ATH-pris på 0.00149718 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GAPE?
GAPE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GAPE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GAPE er -- USD.
Vil GAPE gå høyere i år?
GAPE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GAPE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Golden Ape (GAPE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

