Golden Age (GOLDEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Golden Age (GOLDEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Golden Age (GOLDEN) Informasjon This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time. Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana. Offisiell nettside: https://thegoldenage.info/ Kjøp GOLDEN nå!

Golden Age (GOLDEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Golden Age (GOLDEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 56.07K $ 56.07K $ 56.07K Total forsyning: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Sirkulerende forsyning: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.07K $ 56.07K $ 56.07K All-time high: $ 0.0014933 $ 0.0014933 $ 0.0014933 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Golden Age (GOLDEN) pris

Golden Age (GOLDEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Golden Age (GOLDEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOLDEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOLDEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOLDENs tokenomics, kan du utforske GOLDEN tokenets livepris!

GOLDEN prisforutsigelse Vil du vite hvor GOLDEN kan være på vei? Vår GOLDEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOLDEN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!