24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.0014933 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.34% Prisendring (1D) -4.36% Prisendring (7D) +2.05%

Golden Age (GOLDEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GOLDEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOLDEN er $ 0.0014933, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOLDEN endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, -4.36% over 24 timer og +2.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Golden Age (GOLDEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.69K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.69K Opplagsforsyning 998.77M Total forsyning 998,768,273.442907

