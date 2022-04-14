Goldcoin (GLC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Goldcoin (GLC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Goldcoin (GLC) Informasjon Goldcoin is a digital cryptocurrency based on the Scrypt hashing algorithm. Goldcoin plans to leverage on its recognizable name, that is "Gold" which is easily recognizable by the global population as a store of value. Goldcoin claimed to have a multi-pool resistant client that would help secure the network from a 51% attack. You can download a Goldcoin wallet on all major platforms namely, Windows, OSX, Linux, and Android. Offisiell nettside: https://www.goldcoinproject.org/ Teknisk dokument: https://github.com/goldcoin/wiki/wiki/GoldCoin-Whitepaper Kjøp GLC nå!

Goldcoin (GLC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Goldcoin (GLC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.87M $ 7.87M $ 7.87M Total forsyning: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Sirkulerende forsyning: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.87M $ 7.87M $ 7.87M All-time high: $ 0.773829 $ 0.773829 $ 0.773829 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00686758 $ 0.00686758 $ 0.00686758 Lær mer om Goldcoin (GLC) pris

Goldcoin (GLC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Goldcoin (GLC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLCs tokenomics, kan du utforske GLC tokenets livepris!

