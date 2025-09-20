Goldcoin (GLC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00577953 $ 0.00577953 $ 0.00577953 24 timer lav $ 0.00819881 $ 0.00819881 $ 0.00819881 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00577953$ 0.00577953 $ 0.00577953 24 timer høy $ 0.00819881$ 0.00819881 $ 0.00819881 All Time High $ 0.773829$ 0.773829 $ 0.773829 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -6.23% Prisendring (7D) -0.04% Prisendring (7D) -0.04%

Goldcoin (GLC) sanntidsprisen er $0.00694022. I løpet av de siste 24 timene har GLC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00577953 og et toppnivå på $ 0.00819881, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLC er $ 0.773829, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -6.23% over 24 timer og -0.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Goldcoin (GLC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.96M$ 7.96M $ 7.96M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.96M$ 7.96M $ 7.96M Opplagsforsyning 1.15B 1.15B 1.15B Total forsyning 1,146,258,988.999971 1,146,258,988.999971 1,146,258,988.999971

Nåværende markedsverdi på Goldcoin er $ 7.96M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLC er 1.15B, med en total tilgang på 1146258988.999971. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.96M.