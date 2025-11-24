Gold xStock pris i dag

Sanntids Gold xStock (GLDX) pris i dag er $ 367.25, med en 0.84% endring de siste 24 timene. Nåværende GLDX til USD konverteringssats er $ 367.25 per GLDX.

Gold xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,003,015, med en sirkulerende forsyning på 8.18K GLDX. I løpet av de siste 24 timene GLDX har den blitt handlet mellom $ 367.23(laveste) og $ 374.19 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4,340.05, mens tidenes laveste notering var $ 300.95.

Kortsiktig har GLDX beveget seg -0.26% i løpet av den siste timen og -3.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Gold xStock (GLDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.24M$ 11.24M $ 11.24M Opplagsforsyning 8.18K 8.18K 8.18K Total forsyning 30,599.96222736 30,599.96222736 30,599.96222736

