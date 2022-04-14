Gold Token (GLDT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gold Token (GLDT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gold Token (GLDT) Informasjon The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Offisiell nettside: https://gldt.org Teknisk dokument: https://docs.gold-dao.org/gold-dao-whitepaper Kjøp GLDT nå!

Gold Token (GLDT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gold Token (GLDT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 854.08K $ 854.08K $ 854.08K Total forsyning: $ 721.40K $ 721.40K $ 721.40K Sirkulerende forsyning: $ 721.40K $ 721.40K $ 721.40K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 854.08K $ 854.08K $ 854.08K All-time high: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 All-Time Low: $ 0.734321 $ 0.734321 $ 0.734321 Nåværende pris: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Lær mer om Gold Token (GLDT) pris

Gold Token (GLDT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gold Token (GLDT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLDT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLDT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLDTs tokenomics, kan du utforske GLDT tokenets livepris!

GLDT prisforutsigelse Vil du vite hvor GLDT kan være på vei? Vår GLDT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GLDT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!