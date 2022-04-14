Gold DAO (GOLDAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gold DAO (GOLDAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gold DAO (GOLDAO) Informasjon Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/). Offisiell nettside: https://www.gold-dao.org/ Teknisk dokument: https://gold-dao.gitbook.io/gold-dao-whitepaper Kjøp GOLDAO nå!

Gold DAO (GOLDAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gold DAO (GOLDAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.62M $ 16.62M $ 16.62M Total forsyning: $ 990.76M $ 990.76M $ 990.76M Sirkulerende forsyning: $ 735.44M $ 735.44M $ 735.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.39M $ 22.39M $ 22.39M All-time high: $ 0.087434 $ 0.087434 $ 0.087434 All-Time Low: $ 0.01322844 $ 0.01322844 $ 0.01322844 Nåværende pris: $ 0.02256549 $ 0.02256549 $ 0.02256549 Lær mer om Gold DAO (GOLDAO) pris

Gold DAO (GOLDAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gold DAO (GOLDAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOLDAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOLDAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOLDAOs tokenomics, kan du utforske GOLDAO tokenets livepris!

