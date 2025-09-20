Gold DAO (GOLDAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02246251 24 timer lav $ 0.02455799 24 timer høy All Time High $ 0.087434 Laveste pris $ 0.01322844 Prisendring (1H) -0.20% Prisendring (1D) -7.56% Prisendring (7D) +0.19%

Gold DAO (GOLDAO) sanntidsprisen er $0.02269562. I løpet av de siste 24 timene har GOLDAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02246251 og et toppnivå på $ 0.02455799, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOLDAO er $ 0.087434, mens den rekordlave prisen er $ 0.01322844.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOLDAO endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -7.56% over 24 timer og +0.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gold DAO (GOLDAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.73M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.54M Opplagsforsyning 735.58M Total forsyning 990,909,039.0096459

Nåværende markedsverdi på Gold DAO er $ 16.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOLDAO er 735.58M, med en total tilgang på 990909039.0096459. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.54M.