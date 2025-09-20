Dagens Gold DAO livepris er 0.02269562 USD. Spor prisoppdateringer for GOLDAO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOLDAO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gold DAO livepris er 0.02269562 USD. Spor prisoppdateringer for GOLDAO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOLDAO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Gold DAO Pris (GOLDAO)

1 GOLDAO til USD livepris:

$0.02269562
$0.02269562
-7.50%1D
Gold DAO (GOLDAO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:10:14 (UTC+8)

Gold DAO (GOLDAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.02246251
24 timer lav
$ 0.02455799
24 timer høy

$ 0.02246251
$ 0.02455799
$ 0.087434
$ 0.01322844
-0.20%

-7.56%

+0.19%

+0.19%

Gold DAO (GOLDAO) sanntidsprisen er $0.02269562. I løpet av de siste 24 timene har GOLDAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02246251 og et toppnivå på $ 0.02455799, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOLDAO er $ 0.087434, mens den rekordlave prisen er $ 0.01322844.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOLDAO endret seg med -0.20% i løpet av den siste timen, -7.56% over 24 timer og +0.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gold DAO (GOLDAO) Markedsinformasjon

$ 16.73M
--
$ 22.54M
735.58M
990,909,039.0096459
Nåværende markedsverdi på Gold DAO er $ 16.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOLDAO er 735.58M, med en total tilgang på 990909039.0096459. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.54M.

Gold DAO (GOLDAO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Gold DAO til USD ble $ -0.00185743798857673.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Gold DAO til USD ble $ +0.0024090651.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Gold DAO til USD ble $ -0.0018993669.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Gold DAO til USD ble $ -0.004066213721819103.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00185743798857673-7.56%
30 dager$ +0.0024090651+10.61%
60 dager$ -0.0018993669-8.36%
90 dager$ -0.004066213721819103-15.19%

Hva er Gold DAO (GOLDAO)

Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).

Gold DAO (GOLDAO) Ressurs

Offisiell nettside

Gold DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gold DAO (GOLDAO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gold DAO (GOLDAO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gold DAO.

Sjekk Gold DAOprisprognosen nå!

GOLDAO til lokale valutaer

Gold DAO (GOLDAO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gold DAO (GOLDAO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GOLDAO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Gold DAO (GOLDAO)

Hvor mye er Gold DAO (GOLDAO) verdt i dag?
Live GOLDAO prisen i USD er 0.02269562 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GOLDAO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GOLDAO til USD er $ 0.02269562. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gold DAO?
Markedsverdien for GOLDAO er $ 16.73M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GOLDAO?
Den sirkulerende forsyningen av GOLDAO er 735.58M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGOLDAO ?
GOLDAO oppnådde en ATH-pris på 0.087434 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GOLDAO?
GOLDAO så en ATL-pris på 0.01322844 USD.
Hva er handelsvolumet til GOLDAO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GOLDAO er -- USD.
Vil GOLDAO gå høyere i år?
GOLDAO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GOLDAO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:10:14 (UTC+8)

