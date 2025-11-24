GoHost pris i dag

Sanntids GoHost (GOHOST) pris i dag er $ 0.00382748, med en 0.57% endring de siste 24 timene. Nåværende GOHOST til USD konverteringssats er $ 0.00382748 per GOHOST.

GoHost rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,827.48, med en sirkulerende forsyning på 1.00M GOHOST. I løpet av de siste 24 timene GOHOST har den blitt handlet mellom $ 0.00380564(laveste) og $ 0.00383507 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.164158, mens tidenes laveste notering var $ 0.00380564.

Kortsiktig har GOHOST beveget seg +0.57% i løpet av den siste timen og -20.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GoHost (GOHOST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.83K$ 3.83K $ 3.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.83K$ 3.83K $ 3.83K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

