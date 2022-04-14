Godcoin (GOD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Godcoin (GOD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Godcoin (GOD) Informasjon Godcoin ($GOD) is the native token of InfiniGods and the Valhalla Protocol, which is powering the future of Mobile Gaming applications and infrastructure. The Valhalla Foundation has partnered with InfiniGods, the leading Web3 mobile gaming studio, to launch Godcoin ($GOD)—a token designed to revolutionize mobile gaming. $GOD aims to transform the mobile gaming experience for millions of players by introducing innovative gameplay, new economic models, enhanced player experiences, industry-disrupting blockchain infrastructure, and more. Mobile Gaming is the largest entertainment industry in the world, with over 2 billion people playing games on their smartphones daily, contributing to an annual expenditure exceeding $150 billion. Yet, it's stagnant and ripe for disruption. Enter $GOD and InfiniGods. InfiniGods is a free-to-play Web3 mobile gaming studio specializing in mythological-themed games and cutting-edge mobile gaming infrastructure. Founded in December 2021, InfiniGods has become the market leader in Web3 mobile gaming, driven by the success of its flagship title, King of Destiny. King Of Destiny is the leading Web3 mobile title in the “Luck Battle” category (e.g. MonopolyGo & CoinMaster), which is the fastest growing and highest monetizing genre in mobile. More broadly, $GOD powers the Valhalla Protocol, an infrastructure stack that unlocks transformative blockchain capabilities for millions of players, developers, advertisers, and more. The Valhalla Protocol is a comprehensive toolkit designed to allow developers to integrate web3 features seamlessly into any mobile game. InfiniGods’ founding team includes key members with experience at Facebook, Scopely, and Machine Zone. To date, the company has raised $17.3 million in funding, including an $8 million seed round in early 2022 led by Pantera Capital, Framework Ventures, and Animoca Brands. This was followed by an $8 million Series A investment in Q4 2023, funded entirely by Pantera Capital. In Q3 2024, InfiniGods raised a $1.3 million strategic round led by Arete Capital, with participation from LiquidX, Seedphrase, Grail.eth, Mando (Rekt), Max Crown (Co-Founder, MoonPay), and other notable figures in the crypto industry. Offisiell nettside: https://www.valhallafoundation.xyz Kjøp GOD nå!

Godcoin (GOD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Godcoin (GOD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 319.49K $ 319.49K $ 319.49K Total forsyning: $ 777.78M $ 777.78M $ 777.78M Sirkulerende forsyning: $ 89.90M $ 89.90M $ 89.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M All-time high: $ 0.137882 $ 0.137882 $ 0.137882 All-Time Low: $ 0.00349629 $ 0.00349629 $ 0.00349629 Nåværende pris: $ 0.00355167 $ 0.00355167 $ 0.00355167 Lær mer om Godcoin (GOD) pris

Godcoin (GOD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Godcoin (GOD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GODs tokenomics, kan du utforske GOD tokenets livepris!

GOD prisforutsigelse Vil du vite hvor GOD kan være på vei? Vår GOD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!