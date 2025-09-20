Godcoin Pris (GOD)
Godcoin (GOD) sanntidsprisen er $0.00380529. I løpet av de siste 24 timene har GOD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00379767 og et toppnivå på $ 0.00387047, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOD er $ 0.137882, mens den rekordlave prisen er $ 0.00379571.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.43% over 24 timer og -11.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Godcoin er $ 342.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOD er 89.90M, med en total tilgang på 777777777.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.96M.
I løpet av i dag er prisendringen på Godcoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Godcoin til USD ble $ -0.0007628012.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Godcoin til USD ble $ -0.0015772793.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Godcoin til USD ble $ -0.027866428489332076.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-1.43%
|30 dager
|$ -0.0007628012
|-20.04%
|60 dager
|$ -0.0015772793
|-41.44%
|90 dager
|$ -0.027866428489332076
|-87.98%
Godcoin ($GOD) is the native token of InfiniGods and the Valhalla Protocol, which is powering the future of Mobile Gaming applications and infrastructure. The Valhalla Foundation has partnered with InfiniGods, the leading Web3 mobile gaming studio, to launch Godcoin ($GOD)—a token designed to revolutionize mobile gaming. $GOD aims to transform the mobile gaming experience for millions of players by introducing innovative gameplay, new economic models, enhanced player experiences, industry-disrupting blockchain infrastructure, and more. Mobile Gaming is the largest entertainment industry in the world, with over 2 billion people playing games on their smartphones daily, contributing to an annual expenditure exceeding $150 billion. Yet, it's stagnant and ripe for disruption. Enter $GOD and InfiniGods. InfiniGods is a free-to-play Web3 mobile gaming studio specializing in mythological-themed games and cutting-edge mobile gaming infrastructure. Founded in December 2021, InfiniGods has become the market leader in Web3 mobile gaming, driven by the success of its flagship title, King of Destiny. King Of Destiny is the leading Web3 mobile title in the “Luck Battle” category (e.g. MonopolyGo & CoinMaster), which is the fastest growing and highest monetizing genre in mobile. More broadly, $GOD powers the Valhalla Protocol, an infrastructure stack that unlocks transformative blockchain capabilities for millions of players, developers, advertisers, and more. The Valhalla Protocol is a comprehensive toolkit designed to allow developers to integrate web3 features seamlessly into any mobile game. InfiniGods’ founding team includes key members with experience at Facebook, Scopely, and Machine Zone. To date, the company has raised $17.3 million in funding, including an $8 million seed round in early 2022 led by Pantera Capital, Framework Ventures, and Animoca Brands. This was followed by an $8 million Series A investment in Q4 2023, funded entirely by Pantera Capital. In Q3 2024, InfiniGods raised a $1.3 million strategic round led by Arete Capital, with participation from LiquidX, Seedphrase, Grail.eth, Mando (Rekt), Max Crown (Co-Founder, MoonPay), and other notable figures in the crypto industry.
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
