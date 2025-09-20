Godcoin (GOD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00379767 $ 0.00379767 $ 0.00379767 24 timer lav $ 0.00387047 $ 0.00387047 $ 0.00387047 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00379767$ 0.00379767 $ 0.00379767 24 timer høy $ 0.00387047$ 0.00387047 $ 0.00387047 All Time High $ 0.137882$ 0.137882 $ 0.137882 Laveste pris $ 0.00379571$ 0.00379571 $ 0.00379571 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.43% Prisendring (7D) -11.83% Prisendring (7D) -11.83%

Godcoin (GOD) sanntidsprisen er $0.00380529. I løpet av de siste 24 timene har GOD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00379767 og et toppnivå på $ 0.00387047, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOD er $ 0.137882, mens den rekordlave prisen er $ 0.00379571.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.43% over 24 timer og -11.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Godcoin (GOD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 342.10K$ 342.10K $ 342.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Opplagsforsyning 89.90M 89.90M 89.90M Total forsyning 777,777,777.0 777,777,777.0 777,777,777.0

Nåværende markedsverdi på Godcoin er $ 342.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOD er 89.90M, med en total tilgang på 777777777.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.96M.