God The Dog pris i dag

Sanntids God The Dog (GOD) pris i dag er $ 0.00045584, med en 1.88% endring de siste 24 timene. Nåværende GOD til USD konverteringssats er $ 0.00045584 per GOD.

God The Dog rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 451,885, med en sirkulerende forsyning på 991.33M GOD. I løpet av de siste 24 timene GOD har den blitt handlet mellom $ 0.00044211(laveste) og $ 0.00046308 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00932323, mens tidenes laveste notering var $ 0.00043697.

Kortsiktig har GOD beveget seg -0.08% i løpet av den siste timen og -32.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

God The Dog (GOD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 451.89K$ 451.89K $ 451.89K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 451.89K$ 451.89K $ 451.89K Opplagsforsyning 991.33M 991.33M 991.33M Total forsyning 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

Nåværende markedsverdi på God The Dog er $ 451.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOD er 991.33M, med en total tilgang på 991326303.3210633. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 451.89K.