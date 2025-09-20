goblintown (GOBLINTOWN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00031214$ 0.00031214 $ 0.00031214 Laveste pris $ 0.00001096$ 0.00001096 $ 0.00001096 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +10.38% Prisendring (7D) +10.38%

goblintown (GOBLINTOWN) sanntidsprisen er $0.00002358. I løpet av de siste 24 timene har GOBLINTOWN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOBLINTOWN er $ 0.00031214, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001096.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOBLINTOWN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +10.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

goblintown (GOBLINTOWN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.21K$ 23.21K $ 23.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.21K$ 23.21K $ 23.21K Opplagsforsyning 984.41M 984.41M 984.41M Total forsyning 984,407,051.0 984,407,051.0 984,407,051.0

Nåværende markedsverdi på goblintown er $ 23.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOBLINTOWN er 984.41M, med en total tilgang på 984407051.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.21K.