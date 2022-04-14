Goatseus Poppimus (POPGOAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Goatseus Poppimus (POPGOAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Goatseus Poppimus (POPGOAT) Informasjon 🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀 Offisiell nettside: https://www.popgoat.click Kjøp POPGOAT nå!

Goatseus Poppimus (POPGOAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Goatseus Poppimus (POPGOAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.31K $ 21.31K $ 21.31K Total forsyning: $ 997.98M $ 997.98M $ 997.98M Sirkulerende forsyning: $ 997.98M $ 997.98M $ 997.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.31K $ 21.31K $ 21.31K All-time high: $ 0.00372407 $ 0.00372407 $ 0.00372407 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Goatseus Poppimus (POPGOAT) pris

Goatseus Poppimus (POPGOAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Goatseus Poppimus (POPGOAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POPGOAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POPGOAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POPGOATs tokenomics, kan du utforske POPGOAT tokenets livepris!

