Goatseus Poppimus (POPGOAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00372407 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.51%

Goatseus Poppimus (POPGOAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har POPGOAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POPGOAT er $ 0.00372407, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POPGOAT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Goatseus Poppimus (POPGOAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.68K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.68K Opplagsforsyning 997.98M Total forsyning 997,980,614.483266

Nåværende markedsverdi på Goatseus Poppimus er $ 23.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POPGOAT er 997.98M, med en total tilgang på 997980614.483266. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.68K.