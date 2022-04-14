goatseglebe (GLEBE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i goatseglebe (GLEBE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

goatseglebe (GLEBE) Informasjon Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another. $Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE ) This continues to go deeper as the rabbit trail thickens. To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat Offisiell nettside: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721552939-scenario-terminal-of-truths-txt Kjøp GLEBE nå!

goatseglebe (GLEBE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for goatseglebe (GLEBE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.85K $ 12.85K $ 12.85K Total forsyning: $ 993.85M $ 993.85M $ 993.85M Sirkulerende forsyning: $ 993.85M $ 993.85M $ 993.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.85K $ 12.85K $ 12.85K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om goatseglebe (GLEBE) pris

goatseglebe (GLEBE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak goatseglebe (GLEBE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLEBE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLEBE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLEBEs tokenomics, kan du utforske GLEBE tokenets livepris!

