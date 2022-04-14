GOATSE (GOATSE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GOATSE (GOATSE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GOATSE (GOATSE) Informasjon GOATSE ($GOATSE) is a next-generation meme coin, harnessing the power of blockchain technology to turn internet culture into a financial force. 🚀 Inspired by a legendary meme, $GOATSE merges bold humor with cutting-edge innovation, offering a unique token that embraces the fun, freedom, and creativity of the crypto space. It's a project built for those who understand that technology can be both playful and powerful, driving a community that celebrates the intersection of culture and digital assets. With $GOATSE, we're pushing the boundaries of what a meme coin can be. ⚡ This is more than just a viral trend; it's a movement driven by technology, inclusivity, and the limitless potential of decentralized finance. Whether you're here for the laughs, the tech, or the future of blockchain, $GOATSE is ready to lead the way into a new era of digital currency—where creativity and innovation go hand in hand. Offisiell nettside: https://tickergoatse.xyz

GOATSE (GOATSE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GOATSE (GOATSE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.41K $ 12.41K $ 12.41K Total forsyning: $ 99,917.66T $ 99,917.66T $ 99,917.66T Sirkulerende forsyning: $ 99,917.66T $ 99,917.66T $ 99,917.66T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.41K $ 12.41K $ 12.41K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GOATSE (GOATSE) pris

GOATSE (GOATSE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GOATSE (GOATSE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOATSE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOATSE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOATSEs tokenomics, kan du utforske GOATSE tokenets livepris!

GOATSE prisforutsigelse Vil du vite hvor GOATSE kan være på vei? Vår GOATSE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOATSE tokenets prisforutsigelse nå!

