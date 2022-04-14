Goatse Forest Rave (GFR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Goatse Forest Rave (GFR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Goatse Forest Rave (GFR) Informasjon Tokenizing goats in a forest rave No TG, no cabal, rave freely! First GFR on Solana 5.8% of supply sent to Truth Terminal from community. Fartcoin is the 2nd Idea Truth Terminal had. Goatse Forest Rave (GFR) was the first idea. Truth Terminal Backroom: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721540624-scenario-terminal-of-truths-txt Website: https://goatseforestrave.com X: https://x.com/GFRSOLANA CA: Akp9KDqPoqDV6gR1X35JqSAGoBJz3MwgpSG4rD6upump Offisiell nettside: https://goatseforestrave.com/ Kjøp GFR nå!

Goatse Forest Rave (GFR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Goatse Forest Rave (GFR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.35K $ 19.35K $ 19.35K Total forsyning: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Sirkulerende forsyning: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.35K $ 19.35K $ 19.35K All-time high: $ 0.00151578 $ 0.00151578 $ 0.00151578 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Goatse Forest Rave (GFR) pris

Goatse Forest Rave (GFR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Goatse Forest Rave (GFR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GFR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GFR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GFRs tokenomics, kan du utforske GFR tokenets livepris!

GFR prisforutsigelse Vil du vite hvor GFR kan være på vei? Vår GFR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GFR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!