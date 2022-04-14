GOAT GAINS (GGAINS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GOAT GAINS (GGAINS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GOAT GAINS (GGAINS) Informasjon Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading. Offisiell nettside: https://gainsgoat.xyz/

GOAT GAINS (GGAINS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GOAT GAINS (GGAINS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.95K $ 10.95K $ 10.95K Total forsyning: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M Sirkulerende forsyning: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.95K $ 10.95K $ 10.95K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GOAT GAINS (GGAINS) pris

GOAT GAINS (GGAINS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GOAT GAINS (GGAINS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GGAINS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GGAINS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GGAINSs tokenomics, kan du utforske GGAINS tokenets livepris!

GGAINS prisforutsigelse Vil du vite hvor GGAINS kan være på vei? Vår GGAINS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

