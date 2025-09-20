Dagens GOAT GAINS livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GGAINS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GGAINS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GOAT GAINS livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GGAINS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GGAINS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GGAINS

GGAINS Prisinformasjon

GGAINS Offisiell nettside

GGAINS tokenomics

GGAINS Prisprognose

GOAT GAINS Pris (GGAINS)

1 GGAINS til USD livepris:

--
----
0.00%1D
USD
GOAT GAINS (GGAINS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:13:33 (UTC+8)

GOAT GAINS (GGAINS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

-0.09%

-2.93%

-2.93%

GOAT GAINS (GGAINS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GGAINS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GGAINS er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GGAINS endret seg med +0.47% i løpet av den siste timen, -0.09% over 24 timer og -2.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GOAT GAINS (GGAINS) Markedsinformasjon

$ 10.91K
$ 10.91K$ 10.91K

--
----

$ 10.91K
$ 10.91K$ 10.91K

998.81M
998.81M 998.81M

998,808,815.546383
998,808,815.546383 998,808,815.546383

Nåværende markedsverdi på GOAT GAINS er $ 10.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GGAINS er 998.81M, med en total tilgang på 998808815.546383. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.91K.

GOAT GAINS (GGAINS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på GOAT GAINS til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GOAT GAINS til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GOAT GAINS til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GOAT GAINS til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.09%
30 dager$ 0+4.21%
60 dager$ 0+25.48%
90 dager$ 0--

Hva er GOAT GAINS (GGAINS)

Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

GOAT GAINS (GGAINS) Ressurs

Offisiell nettside

GOAT GAINS Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GOAT GAINS (GGAINS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GOAT GAINS (GGAINS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GOAT GAINS.

Sjekk GOAT GAINSprisprognosen nå!

GGAINS til lokale valutaer

GOAT GAINS (GGAINS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GOAT GAINS (GGAINS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GGAINS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GOAT GAINS (GGAINS)

Hvor mye er GOAT GAINS (GGAINS) verdt i dag?
Live GGAINS prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GGAINS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GGAINS til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GOAT GAINS?
Markedsverdien for GGAINS er $ 10.91K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GGAINS?
Den sirkulerende forsyningen av GGAINS er 998.81M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGGAINS ?
GGAINS oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GGAINS?
GGAINS så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GGAINS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GGAINS er -- USD.
Vil GGAINS gå høyere i år?
GGAINS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GGAINS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:13:33 (UTC+8)

