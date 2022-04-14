GoAsk (ASK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GoAsk (ASK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GoAsk (ASK) Informasjon Onboarding the next million to crypto through AI-powered education. Welcome to GoAsk, your AI-powered gateway to knowledge, support, and guidance — built for the next generation of internet users. Whether you're a crypto trader, developer, founder, or simply curious, GoAsk gives you immediate access to expert agents in real time. This section will help you understand: What GoAsk is all about Why this platform matters right now The mission and long-term vision behind the project Explore each part below to dive deeper into the foundation of GoAsk. Delivering a single source of truth through a conversational experience that feels human & natural. Offisiell nettside: https://goask.xyz/ Teknisk dokument: https://goask.gitbook.io/ Kjøp ASK nå!

GoAsk (ASK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GoAsk (ASK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.11K $ 10.11K $ 10.11K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.11K $ 10.11K $ 10.11K All-time high: $ 0.0100893 $ 0.0100893 $ 0.0100893 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GoAsk (ASK) pris

GoAsk (ASK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GoAsk (ASK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASKs tokenomics, kan du utforske ASK tokenets livepris!

ASK prisforutsigelse Vil du vite hvor ASK kan være på vei? Vår ASK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ASK tokenets prisforutsigelse nå!

