GNY (GNY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GNY (GNY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GNY (GNY) Informasjon GNY introduces machine learning to pre-existing blockchains, offering smart APIs that bridge to Ethereum, to Asch, to Lisk and any developer working with our universal system. With GNY Centre, GNY brings its own dedicated blockchain that can host side chains, offering a powerful set of tools to launch and host your own project from conception to implementation in the most developer friendly environment built around artificial intelligence. Launching as an ERC20 Token. GNY has a documented history in the US commercial market: https://artificial-intelligence.cioreview.com/vendor/2017/grey_jean_technologies. Offisiell nettside: http://www.gny.io Teknisk dokument: https://docs.wixstatic.com/ugd/cddf32_25fa71e039144e929f35d5515caf5597.pdf Kjøp GNY nå!

GNY (GNY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GNY (GNY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 591.59K $ 591.59K $ 591.59K Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 178.27M $ 178.27M $ 178.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M All-time high: $ 3.24 $ 3.24 $ 3.24 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00331857 $ 0.00331857 $ 0.00331857 Lær mer om GNY (GNY) pris

GNY (GNY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GNY (GNY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GNY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GNY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GNYs tokenomics, kan du utforske GNY tokenets livepris!

GNY prisforutsigelse Vil du vite hvor GNY kan være på vei? Vår GNY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GNY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!