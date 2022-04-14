gmeow cat (GMEOW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i gmeow cat (GMEOW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

gmeow cat (GMEOW) Informasjon Gmeow, a community-driven meme token, embodies the purr-fect fusion of humor and financial innovation, with its feline-inspired charm and decentralized ethos driving its fundamental strength. GMEOW is the new way to say GM! Offisiell nettside: https://gmeowcat.com/ Kjøp GMEOW nå!

gmeow cat (GMEOW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for gmeow cat (GMEOW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 37.44K $ 37.44K $ 37.44K Total forsyning: $ 997.66M $ 997.66M $ 997.66M Sirkulerende forsyning: $ 997.66M $ 997.66M $ 997.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 37.44K $ 37.44K $ 37.44K All-time high: $ 0.00432846 $ 0.00432846 $ 0.00432846 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om gmeow cat (GMEOW) pris

gmeow cat (GMEOW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak gmeow cat (GMEOW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GMEOW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GMEOW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GMEOWs tokenomics, kan du utforske GMEOW tokenets livepris!

