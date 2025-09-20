gmeow cat (GMEOW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00432846$ 0.00432846 $ 0.00432846 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.33% Prisendring (1D) -1.10% Prisendring (7D) -13.10% Prisendring (7D) -13.10%

gmeow cat (GMEOW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GMEOW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GMEOW er $ 0.00432846, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GMEOW endret seg med -0.33% i løpet av den siste timen, -1.10% over 24 timer og -13.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

gmeow cat (GMEOW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.09K$ 40.09K $ 40.09K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.09K$ 40.09K $ 40.09K Opplagsforsyning 997.66M 997.66M 997.66M Total forsyning 997,664,785.0 997,664,785.0 997,664,785.0

Nåværende markedsverdi på gmeow cat er $ 40.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GMEOW er 997.66M, med en total tilgang på 997664785.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.09K.