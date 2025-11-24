GMEOW pris i dag

Sanntids GMEOW (GMEOW) pris i dag er $ 0.00249718, med en 0.63% endring de siste 24 timene. Nåværende GMEOW til USD konverteringssats er $ 0.00249718 per GMEOW.

GMEOW rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,491,450, med en sirkulerende forsyning på 1.00B GMEOW. I løpet av de siste 24 timene GMEOW har den blitt handlet mellom $ 0.0024519(laveste) og $ 0.0025242 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.038489, mens tidenes laveste notering var $ 0.00243631.

Kortsiktig har GMEOW beveget seg +0.51% i løpet av den siste timen og -34.57% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GMEOW (GMEOW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GMEOW er $ 2.49M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GMEOW er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.49M.