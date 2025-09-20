Glympse (GLMPS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 - $ 0
24 timer lav: $ 0
24 timer høy: $ 0
All Time High: $ 0.00633847
Laveste pris: $ 0
Prisendring (1H): -2.85%
Prisendring (1D): -6.33%
Prisendring (7D): -45.34%

Glympse (GLMPS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GLMPS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLMPS er $ 0.00633847, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLMPS endret seg med -2.85% i løpet av den siste timen, -6.33% over 24 timer og -45.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Glympse (GLMPS) Markedsinformasjon

Markedsverdi: $ 341.84K
Volum (24 timer): --
Fullt utvannet markedsverdi: $ 341.84K
Opplagsforsyning: 999.98M
Total forsyning: 999,983,648.55898

Nåværende markedsverdi på Glympse er $ 341.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLMPS er 999.98M, med en total tilgang på 999983648.55898. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 341.84K.