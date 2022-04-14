Gloria AI (GLORIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gloria AI (GLORIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gloria AI (GLORIA) Informasjon Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions. Offisiell nettside: https://itsgloria.ai/ Teknisk dokument: https://gloriaai.gitbook.io/gloria

Gloria AI (GLORIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gloria AI (GLORIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 586.27M $ 586.27M $ 586.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M All-time high: $ 0.00790726 $ 0.00790726 $ 0.00790726 All-Time Low: $ 0.00081804 $ 0.00081804 $ 0.00081804 Nåværende pris: $ 0.00197963 $ 0.00197963 $ 0.00197963 Lær mer om Gloria AI (GLORIA) pris

Gloria AI (GLORIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gloria AI (GLORIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLORIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLORIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLORIAs tokenomics, kan du utforske GLORIA tokenets livepris!

