Gloria AI (GLORIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00232424 $ 0.00232424 $ 0.00232424 24 timer lav $ 0.00354332 $ 0.00354332 $ 0.00354332 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00232424$ 0.00232424 $ 0.00232424 24 timer høy $ 0.00354332$ 0.00354332 $ 0.00354332 All Time High $ 0.00790726$ 0.00790726 $ 0.00790726 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -20.90% Prisendring (7D) -6.41% Prisendring (7D) -6.41%

Gloria AI (GLORIA) sanntidsprisen er $0.0027668. I løpet av de siste 24 timene har GLORIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00232424 og et toppnivå på $ 0.00354332, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLORIA er $ 0.00790726, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLORIA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -20.90% over 24 timer og -6.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gloria AI (GLORIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Opplagsforsyning 586.27M 586.27M 586.27M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gloria AI er $ 1.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLORIA er 586.27M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.77M.