Gloria AI (GLORIA) Live prisdiagram
Gloria AI (GLORIA) Prisinformasjon (USD)

Gloria AI (GLORIA) sanntidsprisen er $0.0027668. I løpet av de siste 24 timene har GLORIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00232424 og et toppnivå på $ 0.00354332, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLORIA er $ 0.00790726, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLORIA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -20.90% over 24 timer og -6.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gloria AI (GLORIA) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Gloria AI er $ 1.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLORIA er 586.27M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.77M.

Gloria AI (GLORIA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Gloria AI til USD ble $ -0.000731428527381605.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Gloria AI til USD ble $ +0.0019410634.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Gloria AI til USD ble $ +0.0022443814.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Gloria AI til USD ble $ +0.001065355759667657.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000731428527381605-20.90%
30 dager$ +0.0019410634+70.16%
60 dager$ +0.0022443814+81.12%
90 dager$ +0.001065355759667657+62.61%

Hva er Gloria AI (GLORIA)

Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Gloria AI (GLORIA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Gloria AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gloria AI (GLORIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gloria AI (GLORIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gloria AI.

Sjekk Gloria AIprisprognosen nå!

GLORIA til lokale valutaer

Gloria AI (GLORIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gloria AI (GLORIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GLORIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Gloria AI (GLORIA)

Hvor mye er Gloria AI (GLORIA) verdt i dag?
Live GLORIA prisen i USD er 0.0027668 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GLORIA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GLORIA til USD er $ 0.0027668. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gloria AI?
Markedsverdien for GLORIA er $ 1.62M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GLORIA?
Den sirkulerende forsyningen av GLORIA er 586.27M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGLORIA ?
GLORIA oppnådde en ATH-pris på 0.00790726 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GLORIA?
GLORIA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GLORIA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GLORIA er -- USD.
Vil GLORIA gå høyere i år?
GLORIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GLORIA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

