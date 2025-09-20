GLOOM (GLOOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

GLOOM (GLOOM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GLOOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLOOM er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLOOM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GLOOM (GLOOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.94K$ 4.94K $ 4.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.58K$ 6.58K $ 6.58K Opplagsforsyning 710.09M 710.09M 710.09M Total forsyning 945,585,694.5381557 945,585,694.5381557 945,585,694.5381557

Nåværende markedsverdi på GLOOM er $ 4.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLOOM er 710.09M, med en total tilgang på 945585694.5381557. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.58K.