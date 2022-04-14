Globiance Exchange (GBEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Globiance Exchange (GBEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Globiance Exchange (GBEX) Informasjon Globiance is a financial services group consisting of cryptocurrency exchanges and financial institutions situated in North and South America, Europe, Africa, Asia and Australia. Globiance provides financial services for corporate and retail customers. The Globiance platform covers the exchange and trading of crypto and fiat currencies (SGD, EUR, HKD, GBP, USD, etc.), stable coins in major currencies, payment solutions and worldwide transfers. Offisiell nettside: https://globiance.com Kjøp GBEX nå!

Globiance Exchange (GBEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Globiance Exchange (GBEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Total forsyning: $ 500.00T $ 500.00T $ 500.00T Sirkulerende forsyning: $ 368.29T $ 368.29T $ 368.29T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Globiance Exchange (GBEX) pris

Globiance Exchange (GBEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Globiance Exchange (GBEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GBEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GBEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GBEXs tokenomics, kan du utforske GBEX tokenets livepris!

GBEX prisforutsigelse Vil du vite hvor GBEX kan være på vei? Vår GBEX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GBEX tokenets prisforutsigelse nå!

