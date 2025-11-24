GLOBAL MONEY SUPPLY pris i dag

Sanntids GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) pris i dag er --, med en 3.04% endring de siste 24 timene. Nåværende M2 til USD konverteringssats er -- per M2.

GLOBAL MONEY SUPPLY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 19,930.43, med en sirkulerende forsyning på 999.81M M2. I løpet av de siste 24 timene M2 har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har M2 beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -17.93% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.93K$ 19.93K $ 19.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.93K$ 19.93K $ 19.93K Opplagsforsyning 999.81M 999.81M 999.81M Total forsyning 999,811,658.386826 999,811,658.386826 999,811,658.386826

Nåværende markedsverdi på GLOBAL MONEY SUPPLY er $ 19.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på M2 er 999.81M, med en total tilgang på 999811658.386826. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.93K.