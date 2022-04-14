Global Dollar (USDG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Global Dollar (USDG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Global Dollar (USDG) Informasjon Global Dollar (USDG) is a single currency stablecoin pegged to the US dollar that is regulated under the Monetary Authority of Singapore (MAS). USDG is issued by Paxos Digital Singapore (PDS) and will always be fully redeemable from Paxos on a one- to-one basis for US dollars. USDG combines the stability and reach of US dollars with the added security and efficiency of blockchain technology. USDG is always available and accessible, offering high transfer speeds and programmability. USDG is always available for 1:1 redemption for US dollars, 24/7. Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. (PDS), the issuer of USDG, has secured full approval from the Monetary Authority of Singapore (MAS) as a Major Payments Institution (MPI) to offer digital payment token services. This approval aligns USDG with MAS' forthcoming stablecoin framework, positioning it at the forefront of regulatory compliance. MAS, a globally recognized prudential regulator, is known for its robust oversight of stablecoins and commitment to stringent consumer protection standards. USDG's issuance will adhere to strict regulatory standards, including requirements for value stability, capital adequacy, redemption and par and comprehensive disclosure. Specific regulatory obligations include substantial capital reserve requirements, frequent regulatory examinations, monthly independent attestations of reserve assets, monitoring of operating procedures and annual audits of reserve assets. It also provides protection from bankruptcy by holding stablecoin reserve assets in segregated accounts held on trust by PDS for the benefit of USDG holders. USDG represents the pinnacle of regulated stablecoins, offering unparalleled stability, security and compliance in the rapidly evolving world of digital finance. Offisiell nettside: https://globaldollar.com Teknisk dokument: https://424565.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/424565/USDGWhitePaper.pdf

Global Dollar (USDG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Global Dollar (USDG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 674.92M $ 674.92M $ 674.92M Total forsyning: $ 674.96M $ 674.96M $ 674.96M Sirkulerende forsyning: $ 674.96M $ 674.96M $ 674.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 674.92M $ 674.92M $ 674.92M All-time high: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 All-Time Low: $ 0.907561 $ 0.907561 $ 0.907561 Nåværende pris: $ 0.999955 $ 0.999955 $ 0.999955 Lær mer om Global Dollar (USDG) pris

Global Dollar (USDG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Global Dollar (USDG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

