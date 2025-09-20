Dagens Global Dollar livepris er 1 USD. Spor prisoppdateringer for USDG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Global Dollar livepris er 1 USD. Spor prisoppdateringer for USDG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Global Dollar Logo

Global Dollar Pris (USDG)

Ikke oppført

1 USDG til USD livepris:

$1
$1$1
0.00%1D
Global Dollar (USDG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:09:52 (UTC+8)

Global Dollar (USDG) Prisinformasjon (USD)

$ 0.999694
$ 0.999694$ 0.999694
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
$ 0.999694
$ 0.999694$ 0.999694

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.65
$ 1.65$ 1.65

$ 0.907561
$ 0.907561$ 0.907561

Global Dollar (USDG) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har USDG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999694 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDG er $ 1.65, mens den rekordlave prisen er $ 0.907561.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDG endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Global Dollar (USDG) Markedsinformasjon

$ 662.45M
$ 662.45M$ 662.45M

$ 662.45M
$ 662.45M$ 662.45M

662.41M
662.41M 662.41M

662,408,162.758786
662,408,162.758786 662,408,162.758786

Nåværende markedsverdi på Global Dollar er $ 662.45M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDG er 662.41M, med en total tilgang på 662408162.758786. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 662.45M.

Global Dollar (USDG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Global Dollar til USD ble $ +0.00012827.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Global Dollar til USD ble $ +0.0000520000.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Global Dollar til USD ble $ +0.0003806000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Global Dollar til USD ble $ +0.0001368266000329.

Periode Endring (USD) Endring (%)
I dag$ +0.00012827+0.01%
30 dager$ +0.0000520000+0.01%
60 dager$ +0.0003806000+0.04%
90 dager$ +0.0001368266000329+0.01%

Hva er Global Dollar (USDG)

Global Dollar (USDG) is a single currency stablecoin pegged to the US dollar that is regulated under the Monetary Authority of Singapore (MAS). USDG is issued by Paxos Digital Singapore (PDS) and will always be fully redeemable from Paxos on a one- to-one basis for US dollars. USDG combines the stability and reach of US dollars with the added security and efficiency of blockchain technology. USDG is always available and accessible, offering high transfer speeds and programmability. USDG is always available for 1:1 redemption for US dollars, 24/7. Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. (PDS), the issuer of USDG, has secured full approval from the Monetary Authority of Singapore (MAS) as a Major Payments Institution (MPI) to offer digital payment token services. This approval aligns USDG with MAS' forthcoming stablecoin framework, positioning it at the forefront of regulatory compliance. MAS, a globally recognized prudential regulator, is known for its robust oversight of stablecoins and commitment to stringent consumer protection standards. USDG's issuance will adhere to strict regulatory standards, including requirements for value stability, capital adequacy, redemption and par and comprehensive disclosure. Specific regulatory obligations include substantial capital reserve requirements, frequent regulatory examinations, monthly independent attestations of reserve assets, monitoring of operating procedures and annual audits of reserve assets. It also provides protection from bankruptcy by holding stablecoin reserve assets in segregated accounts held on trust by PDS for the benefit of USDG holders. USDG represents the pinnacle of regulated stablecoins, offering unparalleled stability, security and compliance in the rapidly evolving world of digital finance.

Global Dollar (USDG) Ressurs

Global Dollar Prisforutsigelse (USD)

USDG til lokale valutaer

Folk spør også: Andre spørsmål om Global Dollar (USDG)

Hvor mye er Global Dollar (USDG) verdt i dag?
Live USDG prisen i USD er 1.0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDG til USD er $ 1.0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Global Dollar?
Markedsverdien for USDG er $ 662.45M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDG?
Den sirkulerende forsyningen av USDG er 662.41M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDG ?
USDG oppnådde en ATH-pris på 1.65 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDG?
USDG så en ATL-pris på 0.907561 USD.
Hva er handelsvolumet til USDG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDG er -- USD.
Vil USDG gå høyere i år?
USDG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Global Dollar (USDG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

