Global Dollar (USDG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.999694 24 timer lav $ 1.0 24 timer høy All Time High $ 1.65 Laveste pris $ 0.907561 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +0.03%

Global Dollar (USDG) sanntidsprisen er $1. I løpet av de siste 24 timene har USDG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.999694 og et toppnivå på $ 1.0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDG er $ 1.65, mens den rekordlave prisen er $ 0.907561.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDG endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Global Dollar (USDG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 662.45M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 662.45M Opplagsforsyning 662.41M Total forsyning 662,408,162.758786

Nåværende markedsverdi på Global Dollar er $ 662.45M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDG er 662.41M, med en total tilgang på 662408162.758786. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 662.45M.