Glo Dollar (USDGLO) Informasjon Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods. Offisiell nettside: https://www.glodollar.org/ Kjøp USDGLO nå!

Glo Dollar (USDGLO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Glo Dollar (USDGLO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Total forsyning: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Sirkulerende forsyning: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M All-time high: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 All-Time Low: $ 0.904862 $ 0.904862 $ 0.904862 Nåværende pris: $ 0.997197 $ 0.997197 $ 0.997197 Lær mer om Glo Dollar (USDGLO) pris

Glo Dollar (USDGLO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Glo Dollar (USDGLO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDGLO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDGLO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDGLOs tokenomics, kan du utforske USDGLO tokenets livepris!

USDGLO prisforutsigelse Vil du vite hvor USDGLO kan være på vei? Vår USDGLO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USDGLO tokenets prisforutsigelse nå!

