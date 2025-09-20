Glo Dollar (USDGLO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.992745 $ 0.992745 $ 0.992745 24 timer lav $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24 timer høy 24 timer lav $ 0.992745$ 0.992745 $ 0.992745 24 timer høy $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 All Time High $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Laveste pris $ 0.904862$ 0.904862 $ 0.904862 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) -0.11% Prisendring (7D) -0.12% Prisendring (7D) -0.12%

Glo Dollar (USDGLO) sanntidsprisen er $0.998848. I løpet av de siste 24 timene har USDGLO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.992745 og et toppnivå på $ 1.004, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDGLO er $ 1.13, mens den rekordlave prisen er $ 0.904862.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDGLO endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -0.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Glo Dollar (USDGLO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Opplagsforsyning 3.40M 3.40M 3.40M Total forsyning 3,400,437.0 3,400,437.0 3,400,437.0

Nåværende markedsverdi på Glo Dollar er $ 3.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDGLO er 3.40M, med en total tilgang på 3400437.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.40M.