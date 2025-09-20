Dagens Glo Dollar livepris er 0.998848 USD. Spor prisoppdateringer for USDGLO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDGLO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Glo Dollar livepris er 0.998848 USD. Spor prisoppdateringer for USDGLO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USDGLO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Glo Dollar Logo

Glo Dollar Pris (USDGLO)

Ikke oppført

1 USDGLO til USD livepris:

$0.999797
$0.999797
-0.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Glo Dollar (USDGLO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:17:09 (UTC+8)

Glo Dollar (USDGLO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.992745
$ 0.992745
24 timer lav
$ 1.004
$ 1.004
24 timer høy

$ 0.992745
$ 0.992745

$ 1.004
$ 1.004

$ 1.13
$ 1.13

$ 0.904862
$ 0.904862

+0.20%

-0.11%

-0.12%

-0.12%

Glo Dollar (USDGLO) sanntidsprisen er $0.998848. I løpet av de siste 24 timene har USDGLO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.992745 og et toppnivå på $ 1.004, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDGLO er $ 1.13, mens den rekordlave prisen er $ 0.904862.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDGLO endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og -0.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Glo Dollar (USDGLO) Markedsinformasjon

$ 3.40M
$ 3.40M

--
--

$ 3.40M
$ 3.40M

3.40M
3.40M

3,400,437.0
3,400,437.0

Nåværende markedsverdi på Glo Dollar er $ 3.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDGLO er 3.40M, med en total tilgang på 3400437.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.40M.

Glo Dollar (USDGLO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Glo Dollar til USD ble $ -0.0011561944038676.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Glo Dollar til USD ble $ -0.0014418370.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Glo Dollar til USD ble $ -0.0018352833.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Glo Dollar til USD ble $ +0.0006029629301283.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0011561944038676-0.11%
30 dager$ -0.0014418370-0.14%
60 dager$ -0.0018352833-0.18%
90 dager$ +0.0006029629301283+0.06%

Hva er Glo Dollar (USDGLO)

Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Glo Dollar (USDGLO) Ressurs

Offisiell nettside

Glo Dollar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Glo Dollar (USDGLO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Glo Dollar (USDGLO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Glo Dollar.

Sjekk Glo Dollarprisprognosen nå!

USDGLO til lokale valutaer

Glo Dollar (USDGLO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Glo Dollar (USDGLO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USDGLO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Glo Dollar (USDGLO)

Hvor mye er Glo Dollar (USDGLO) verdt i dag?
Live USDGLO prisen i USD er 0.998848 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USDGLO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USDGLO til USD er $ 0.998848. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Glo Dollar?
Markedsverdien for USDGLO er $ 3.40M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USDGLO?
Den sirkulerende forsyningen av USDGLO er 3.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSDGLO ?
USDGLO oppnådde en ATH-pris på 1.13 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USDGLO?
USDGLO så en ATL-pris på 0.904862 USD.
Hva er handelsvolumet til USDGLO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USDGLO er -- USD.
Vil USDGLO gå høyere i år?
USDGLO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USDGLO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:17:09 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.