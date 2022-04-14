Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Informasjon $GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem. Offisiell nettside: https://glitchgremlin.ai/ Teknisk dokument: https://ggai.gitbook.io/ggai-docs Kjøp GREMLINAI nå!

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.56K $ 20.56K $ 20.56K Total forsyning: $ 984.54M $ 984.54M $ 984.54M Sirkulerende forsyning: $ 984.54M $ 984.54M $ 984.54M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.56K $ 20.56K $ 20.56K All-time high: $ 0.00326115 $ 0.00326115 $ 0.00326115 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) pris

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GREMLINAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GREMLINAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GREMLINAIs tokenomics, kan du utforske GREMLINAI tokenets livepris!

GREMLINAI prisforutsigelse Vil du vite hvor GREMLINAI kan være på vei? Vår GREMLINAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GREMLINAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!