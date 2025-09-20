Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00326115$ 0.00326115 $ 0.00326115 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -1.42% Prisendring (7D) +5.86% Prisendring (7D) +5.86%

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GREMLINAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GREMLINAI er $ 0.00326115, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GREMLINAI endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -1.42% over 24 timer og +5.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.75K$ 21.75K $ 21.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.75K$ 21.75K $ 21.75K Opplagsforsyning 984.54M 984.54M 984.54M Total forsyning 984,537,867.793816 984,537,867.793816 984,537,867.793816

Nåværende markedsverdi på Glitch Gremlin AI er $ 21.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GREMLINAI er 984.54M, med en total tilgang på 984537867.793816. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.75K.