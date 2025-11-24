Hva er STICNT

Glif Staked ICNT (STICNT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Glif Staked ICNT (STICNT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 429.19K Total forsyning: $ 1.42M Sirkulerende forsyning: $ 1.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 430.43K All-time high: $ 0.446536 All-Time Low: $ 0.264716 Nåværende pris: $ 0.303561

Glif Staked ICNT (STICNT) Informasjon Offisiell nettside: https://icn.glif.io/en

Glif Staked ICNT (STICNT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Glif Staked ICNT (STICNT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STICNT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STICNT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STICNTs tokenomics, kan du utforske STICNT tokenets livepris!

STICNT prisforutsigelse Vil du vite hvor STICNT kan være på vei? Vår STICNT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

