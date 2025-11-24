Glif Staked ICNT pris i dag

Sanntids Glif Staked ICNT (STICNT) pris i dag er $ 0.303561, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende STICNT til USD konverteringssats er $ 0.303561 per STICNT.

Glif Staked ICNT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 429,189, med en sirkulerende forsyning på 1.42M STICNT. I løpet av de siste 24 timene STICNT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.446536, mens tidenes laveste notering var $ 0.264716.

Kortsiktig har STICNT beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Glif Staked ICNT (STICNT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 429.19K$ 429.19K $ 429.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 430.43K$ 430.43K $ 430.43K Opplagsforsyning 1.42M 1.42M 1.42M Total forsyning 1,417,926.140376035 1,417,926.140376035 1,417,926.140376035

