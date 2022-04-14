Gleec Coin (GLEEC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gleec Coin (GLEEC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gleec Coin (GLEEC) Informasjon Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services. Offisiell nettside: https://gleec.com Kjøp GLEEC nå!

Gleec Coin (GLEEC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gleec Coin (GLEEC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Total forsyning: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Sirkulerende forsyning: $ 186.76M $ 186.76M $ 186.76M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M All-time high: $ 12.48 $ 12.48 $ 12.48 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.01550536 $ 0.01550536 $ 0.01550536 Lær mer om Gleec Coin (GLEEC) pris

Gleec Coin (GLEEC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gleec Coin (GLEEC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GLEEC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GLEEC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GLEECs tokenomics, kan du utforske GLEEC tokenets livepris!

GLEEC prisforutsigelse Vil du vite hvor GLEEC kan være på vei? Vår GLEEC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GLEEC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!