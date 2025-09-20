Gleec Coin (GLEEC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01400363 24 timer høy $ 0.02499863 All Time High $ 12.48 Laveste pris $ 0.00042756 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -28.20% Prisendring (7D) +2.75%

Gleec Coin (GLEEC) sanntidsprisen er $0.01400495. I løpet av de siste 24 timene har GLEEC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01400363 og et toppnivå på $ 0.02499863, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLEEC er $ 12.48, mens den rekordlave prisen er $ 0.00042756.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLEEC endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -28.20% over 24 timer og +2.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gleec Coin (GLEEC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.62M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.94M Opplagsforsyning 186.76M Total forsyning 210,000,075.51456

Nåværende markedsverdi på Gleec Coin er $ 2.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GLEEC er 186.76M, med en total tilgang på 210000075.51456. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.94M.