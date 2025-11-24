GKHAN pris i dag

Sanntids GKHAN (GKN) pris i dag er --, med en 4.97% endring de siste 24 timene. Nåværende GKN til USD konverteringssats er -- per GKN.

GKHAN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 162,391, med en sirkulerende forsyning på 3.00B GKN. I løpet av de siste 24 timene GKN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00706978, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har GKN beveget seg +1.18% i løpet av den siste timen og -51.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GKHAN (GKN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 162.39K$ 162.39K $ 162.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 162.39K$ 162.39K $ 162.39K Opplagsforsyning 3.00B 3.00B 3.00B Total forsyning 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221

Nåværende markedsverdi på GKHAN er $ 162.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GKN er 3.00B, med en total tilgang på 2999531368.21221. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 162.39K.