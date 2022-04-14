GIVER (GIVER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GIVER (GIVER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GIVER (GIVER) Informasjon GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game. Offisiell nettside: https://www.giverxrp.com/ Teknisk dokument: https://www.giverxrp.com/whitepaper Kjøp GIVER nå!

GIVER (GIVER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GIVER (GIVER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.54K $ 30.54K $ 30.54K Total forsyning: $ 70.05M $ 70.05M $ 70.05M Sirkulerende forsyning: $ 70.05M $ 70.05M $ 70.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.54K $ 30.54K $ 30.54K All-time high: $ 0.0203763 $ 0.0203763 $ 0.0203763 All-Time Low: $ 0.00041882 $ 0.00041882 $ 0.00041882 Nåværende pris: $ 0.00043602 $ 0.00043602 $ 0.00043602 Lær mer om GIVER (GIVER) pris

GIVER (GIVER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GIVER (GIVER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GIVER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GIVER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GIVERs tokenomics, kan du utforske GIVER tokenets livepris!

