GIVER (GIVER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0203763$ 0.0203763 $ 0.0203763 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.76% Prisendring (1D) -1.08% Prisendring (7D) -3.61% Prisendring (7D) -3.61%

GIVER (GIVER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GIVER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GIVER er $ 0.0203763, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GIVER endret seg med -1.76% i løpet av den siste timen, -1.08% over 24 timer og -3.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GIVER (GIVER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.49K$ 30.49K $ 30.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.49K$ 30.49K $ 30.49K Opplagsforsyning 70.05M 70.05M 70.05M Total forsyning 70,051,022.478459 70,051,022.478459 70,051,022.478459

Nåværende markedsverdi på GIVER er $ 30.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GIVER er 70.05M, med en total tilgang på 70051022.478459. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.49K.