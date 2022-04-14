girl economy ai (GIRLE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i girl economy ai (GIRLE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

girl economy ai (GIRLE) Informasjon girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol’s first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun. Offisiell nettside: https://girleconomy.ai/ Kjøp GIRLE nå!

girl economy ai (GIRLE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for girl economy ai (GIRLE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.61K $ 23.61K $ 23.61K Total forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Sirkulerende forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.61K $ 23.61K $ 23.61K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om girl economy ai (GIRLE) pris

girl economy ai (GIRLE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak girl economy ai (GIRLE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GIRLE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GIRLE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GIRLEs tokenomics, kan du utforske GIRLE tokenets livepris!

GIRLE prisforutsigelse Vil du vite hvor GIRLE kan være på vei? Vår GIRLE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GIRLE tokenets prisforutsigelse nå!

