Dagens GINGER GANG livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GINGER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

GINGER GANG Logo

GINGER GANG Pris (GINGER)

Ikke oppført

1 GINGER til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
USD
GINGER GANG (GINGER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:02:41 (UTC+8)

GINGER GANG (GINGER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00881812
$ 0.00881812$ 0.00881812

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.06%

+4.06%

GINGER GANG (GINGER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GINGER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GINGER er $ 0.00881812, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GINGER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +4.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GINGER GANG (GINGER) Markedsinformasjon

$ 50.76K
$ 50.76K$ 50.76K

--
----

$ 50.76K
$ 50.76K$ 50.76K

999.72M
999.72M 999.72M

999,724,905.724766
999,724,905.724766 999,724,905.724766

Nåværende markedsverdi på GINGER GANG er $ 50.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GINGER er 999.72M, med en total tilgang på 999724905.724766. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.76K.

GINGER GANG (GINGER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på GINGER GANG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GINGER GANG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GINGER GANG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GINGER GANG til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+21.35%
60 dager$ 0-10.93%
90 dager$ 0--

Hva er GINGER GANG (GINGER)

Ginger Gang lands to kickass in the name of gains & freedom. A crazy memecoin uniting the crypto world around the first crypto-friendly US administration. With our Ginger Gang - badass renegades here to protect President Trump, reboot crypto, & fly us all to the moon. Protecting innovation, crushing hacks, & securing prosperity - for the memecoin market & beyond. Let's go beyond the space and make names.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

GINGER GANG (GINGER) Ressurs

Offisiell nettside

GINGER GANG Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GINGER GANG (GINGER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GINGER GANG (GINGER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GINGER GANG.

Sjekk GINGER GANGprisprognosen nå!

GINGER til lokale valutaer

GINGER GANG (GINGER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GINGER GANG (GINGER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GINGER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GINGER GANG (GINGER)

Hvor mye er GINGER GANG (GINGER) verdt i dag?
Live GINGER prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GINGER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GINGER til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GINGER GANG?
Markedsverdien for GINGER er $ 50.76K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GINGER?
Den sirkulerende forsyningen av GINGER er 999.72M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGINGER ?
GINGER oppnådde en ATH-pris på 0.00881812 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GINGER?
GINGER så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GINGER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GINGER er -- USD.
Vil GINGER gå høyere i år?
GINGER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GINGER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:02:41 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.