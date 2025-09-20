GINGER GANG (GINGER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00881812$ 0.00881812 $ 0.00881812 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +4.06% Prisendring (7D) +4.06%

GINGER GANG (GINGER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GINGER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GINGER er $ 0.00881812, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GINGER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +4.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GINGER GANG (GINGER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.76K$ 50.76K $ 50.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.76K$ 50.76K $ 50.76K Opplagsforsyning 999.72M 999.72M 999.72M Total forsyning 999,724,905.724766 999,724,905.724766 999,724,905.724766

Nåværende markedsverdi på GINGER GANG er $ 50.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GINGER er 999.72M, med en total tilgang på 999724905.724766. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.76K.