Ging Gong Kaew pris i dag

Sanntids Ging Gong Kaew (GGK) pris i dag er $ 0.00004876, med en 2.75% endring de siste 24 timene. Nåværende GGK til USD konverteringssats er $ 0.00004876 per GGK.

Ging Gong Kaew rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 48,747, med en sirkulerende forsyning på 999.84M GGK. I løpet av de siste 24 timene GGK har den blitt handlet mellom $ 0.00004625(laveste) og $ 0.00005548 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00224676, mens tidenes laveste notering var $ 0.00004457.

Kortsiktig har GGK beveget seg -1.18% i løpet av den siste timen og -57.59% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ging Gong Kaew (GGK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.75K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 48.75K
Opplagsforsyning 999.84M
Total forsyning 999,837,823.84043

