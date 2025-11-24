Giko Cat pris i dag

Sanntids Giko Cat (GIKO) pris i dag er $ 0.082959, med en 7.64% endring de siste 24 timene. Nåværende GIKO til USD konverteringssats er $ 0.082959 per GIKO.

Giko Cat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 828,822, med en sirkulerende forsyning på 10.00M GIKO. I løpet av de siste 24 timene GIKO har den blitt handlet mellom $ 0.072889(laveste) og $ 0.08593 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 6.95, mens tidenes laveste notering var $ 0.059728.

Kortsiktig har GIKO beveget seg +3.94% i løpet av den siste timen og -16.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Giko Cat (GIKO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 828.82K$ 828.82K $ 828.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 828.82K$ 828.82K $ 828.82K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 9,999,186.993350184 9,999,186.993350184 9,999,186.993350184

